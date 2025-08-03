Обмен24, X-Change и другие: НБУ взялся за проверку «теневых» обменников

НБУ проверил шесть компаний по подозрению в безлицензионных финуслугах.

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Национальный банк Украины продолжает анализировать деятельность компаний и сервисов, которые предоставляют финансовые услуги или услуги, имеющие признаки финансовых, без соблюдения требований украинского законодательства и соответствующего надзора. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Для своевременного информирования потребителей о выявленных фактах безлицензионной деятельности НБУ публикует информацию о таких учреждениях и сервисах на официальном сайте по единой ссылке. Сейчас регулятор исследует деятельность шести компаний и сервисов на основе обращений граждан, информации от участников рынка и данных, полученных во время надзорных мероприятий.

Обмен24 и X-Change

НБУ обратил внимание на активную рекламную кампанию и разветвленную сеть пунктов обмена валют компаний Обмен24 и X-Change, которые не имеют лицензий на осуществление таких услуг и не являются объектами надзора регулятора. В рамках процедуры выявления безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке НБУ провел предварительный анализ и получил основания для углубленного изучения деятельности этих компаний. По результатам анализа регулятор может признать их услуги финансовыми или ограниченными платежными и запретить их предоставление без соответствующих лицензий.

ООО «ФК «Либерти-Финанс» («КИТ GROUP»)

В ходе безвыездного надзора за деятельностью лицензированного участника рынка валютообмена ООО «ФК »Либерти-Финанс« НБУ обнаружил, что интернет-сервис »КИТ GROUP", который работает через сеть отделений компании, рекламирует операции, выходящие за пределы действующей лицензии, в частности переводы наличных. Предоставление таких услуг требует отдельной лицензии НБУ на осуществление финансовых платежных услуг по переводу средств без открытия счетов. После завершения углубленного анализа деятельности «КИТ GROUP» и ООО «ФК »Либерти-Финанс" НБУ примет соответствующие решения.

Интернет-сервисы «Tsarsky.io» и «FinMobile»

НБУ начал исследование деятельности интернет-сервисов «Tsarsky.io» и «FinMobile», которые ориентированы на предоставление финансовых услуг гражданам Украины через сайты на украинском языке. Эти сервисы предлагают мгновенные криптозаймы на блокчейне, а также кредиты в гривнах и криптовалюте (USDT). Фактически они предоставляют услуги, имеющие признаки финансовых, в частности предоставление средств и банковских металлов в кредит, вне правового поля Украины и без надзора НБУ. Регулятор начал углубленный анализ деятельности этих сервисов.

Trustee Plus

НБУ завершил углубленное изучение деятельности сервиса Trustee Plus, который предоставляется компанией Trustee Global UAB и ее партнерами, на предмет предоставления финансовых услуг в Украине без соответствующих лицензий. Проверены функции сервиса, доступные украинским гражданам, в частности переводы без открытия счетов, операции с использованием счетов, электронных кошельков и эмиссию платежных карт. Материалы проверки переданы компании Trustee Global UAB для предоставления объяснений. После их рассмотрения Правление НБУ примет соответствующие решения.

НБУ призывает граждан быть осторожными при взаимодействии с онлайн-платформами и сервисами, особенно теми, которые работают с виртуальными активами. Перед заключением договоров на получение финансовых или подобных услуг необходимо проверять на официальном сайте НБУ, включено ли учреждение в реестры регулятора. Если компания не авторизована НБУ, на нее не распространяются полномочия регулятора по защите прав потребителей финансовых услуг.

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