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В Киевской области пьяный водитель сбил двух малолетних детей

15:25, 3 августа 2025
Фигурант совершил наезд на двух девочек в возрасте 12 и 13 лет.
В Киевской области пьяный водитель сбил двух малолетних детей
Фото: kv.npu.gov.ua
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В Киевской области полицейские задержали и сообщили о подозрении водителю, который в поселке Рокитное в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух малолетних девочек.

Как сообщила полиция Киевской области, 40-летний водитель легкового автомобиля Geely ехал по одной из улиц поселка. Впоследствии фигурант совершил наезд на двух девочек в возрасте 12 и 13 лет, которые двигались по обочине в попутном направлении.

«С телесными повреждениями медики немедленно доставили детей в больницу. По результатам медицинского освидетельствования у водителя легковушки выявлено 2,42 промилле алкоголя», — заявили в полиции.

Кроме того, правоохранители установили, что в апреле этого года согласно судебному решению злоумышленник был лишен права управления транспортными средствами сроком на пять лет. Мужчину привлекали к ответственности за ряд административных правонарушений, в частности за вождение в состоянии опьянения.

Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, и за умышленное неисполнение постановления суда, вступившего в законную силу (ч. 2 ст. 286-1, ч. 1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины).

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