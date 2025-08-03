Футбольный клуб «Боруссия» подал в суд на «Альтернативу для Германии» из-за рекламы партии

В клубе сочли, что партия «незаконно пытается создать связь между «Боруссией» и определенной политической позицией».

Фото: Bild

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Футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда решил подать в суд на местное отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) за использование клубных цветов в предвыборной агитации, пишет Bild.

Отмечается, что поводом стали стикеры с надписью «На футболе — черно-желтый, в воскресенье — синий», отсылающей к цветам «Боруссии» и партии АдГ.

«Боруссия Дортмунд решила юридически выступить против этой формы предвыборной агитации и заявила об исках к окружному отделению АдГ в Дортмунде», — заявили в клубе изданию Ruhr Nachrichten.

В клубе сочли, что партия «незаконно пытается создать связь между «Боруссией» и определенной политической позицией».

Особенно резко в клубе отреагировали на то, что создается впечатление, будто болельщик «Боруссии» должен голосовать за АдГ.

«Мы не хотим допустить такого восприятия», — подчеркивается в заявлении.

Депутат Бундестага от АдГ Маттиас Хельфериx подтвердил, что получил требование о прекращении использования символики «Боруссии».

«Боруссия подала на меня и ячейку АдГ в Дортмунде жалобу. Но мы толерантны: даже фанаты «Шальке» должны 14 сентября голосовать за АдГ», — написал он в соцсети X.

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