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Украинцам назвали пляжи, которые безопасны для купания

14:49, 3 августа 2025
Качество воды безопасно для населения и соответствует нормам на ряде пляжей.
Украинцам назвали пляжи, которые безопасны для купания
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Центр общественного здоровья Украины обнародовал перечень пляжей, где по состоянию на 1 августа качество воды безопасно для купания.

Указывается, что лаборатории территориальных центров контроля и профилактики заболеваний регулярно мониторят качество воды на рекреационных водных объектах, используемых для купания.

По состоянию на 1 августа вода безопасна для населения и соответствует нормам в пределах пляжей:

Киев — по состоянию на 1 августа пробы не отбирались из-за ливневых дождей; по состоянию на 25 июля — в Днепровском районе в пределах пляжей «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Центральный», «Радуга» на р. Днепр и «Тельбин». В то же время купальный сезон в Киеве официально не открыт.

Волынская область — в пределах пляжей городов Луцк, Нововолынск, поселка Любешов, пляжей общего пользования в Шацкой ОТГ Ковельского района на озере Свитязь и в урочище Гряда, города Ковель на р. Турья.

Днепропетровская область — в пределах пляжей «Сагайдак» и на Монастырском острове города Днепр, в зоне набережной города Каменское, в пределах пляжа города Зеленодольск. При этом пляжи в Днепропетровской области официально не открыты.

Ивано-Франковская область — в пределах пляжей города Ивано-Франковск и поселка Поляница Яремчанского городского совета.

Киевская область — в пределах детского пляжа «Чайка» в поселке Чайка Обуховского района, городского пляжа в городе Переяслав. Официально пляжи Киевской области также не открыты.

Кировоградская область — пляж в поселке Вильное Светловодского района на озере «Голубое», пляж «Гайворонский» города Гайворон на р. Южный Буг, пляжи поселка Новоархангельск Голованевского района на р. Синюха, пляж «Светловодский» в городе Светловодск на р. Днепр.

Львовская область — в пределах пляжей в городах Моршин и Перемышляны, городе Золочев на озере Молодежное, на р. Верещица в селе Верещица Яворовского района, в поселках Коросно, Давидов, Подберизцы, Брюховичи; в пределах пляжей в селе Вербеж Николаевской ОТГ на озере Задорожнее.

Николаевская область — в пределах пляжей города Южноукраинск, пляжа «Стрелка» в Николаеве на р. Ингул, в Новой Одессе на р. Южный Буг. Однако на водных объектах Николаевщины купание запрещено согласно распоряжению ОВА.

Одесская область — в пределах пляжей Одессы: «Ланжерон», «Отрада», «Лузановка», «Аркадия», 10-я, 13-я и 16-я станции Большого Фонтана; в Одесском районе — в селе Сычавка Южненской ОТГ; «Загар» и «Лагуна» в селе Грибовка Дальницкой ОТГ; в Белгород-Днестровском районе — в поселке Затока, селах Курортное, Великая Балабановка, пляжах «Рассейка» и «Катранка» в поселке Сергеевка; в Измаильском районе — в селе Приморское.

По состоянию на 31.07.2025 в г. Одесса на 8 городских пляжах («Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», 10, 13, 16 станции Большого Фонтана) открыты и функционируют 30 арендованных частных пляжей. Также открыты 2 пляжа в Одесской области: один — в г. Черноморск («Центральный»), и один — в Измаильском районе (поселок Приморское). В Белгород-Днестровском районе пляжи не открыты.

Полтавская область — в Полтавском районе: на пляжах города Кобеляки, поселков Билики и Новые Санжары на р. Ворскла, села Светлогорское на Каменском водохранилище.

Ровенская область — в пределах пляжей города Дубровица Сарненского района на р. Горынь; на общественном пляже города Здолбунов на пруду Малопроточном, в селе Обаров и поселке Гоща Ровенского района.

Тернопольская область — пляжи в городе Тернополь, поселке Залозцы Тернопольского района.

Хмельницкая область — в пределах городского пляжа в городе Славута на р. Богушевка, в городах Красилов, Шепетовка, Полонное на р. Хомора, Староконстантинов, пляж виллы «Две реки» в поселке Великая Слободка Каменец-Подольского района на р. Мукша, городской пляж в городе Изяслав на р. Горынь.

Черкасская область — в пределах пляжей городов Черкассы и Багачеве.

Черновицкая область — в пределах пляжей города Великий Кучуров, поселков Бояны и Магала Черновицкого района.

Черниговская область — в пределах городского пляжа «Золотой берег» г. Чернигов.

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Минздрав Киев

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