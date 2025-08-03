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Какой стаж необходим для назначения пенсии в 60, 63 или 65 лет — разъяснение

13:55, 3 августа 2025
Для выхода на пенсию в 60, 63 и 65 лет существуют разные требования к продолжительности страхового стажа.
Какой стаж необходим для назначения пенсии в 60, 63 или 65 лет — разъяснение
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В Украине действуют три возрастных порога для выхода на пенсию: 60, 63 и 65 лет, но каждый из них имеет разные требования к продолжительности стажа, сообщает ТСН.

Какой стаж необходим для выхода на пенсию в 60 лет

Право на пенсию в 60 лет сохраняется только при наличии достаточного страхового стажа. В 2025 году этот минимум составляет 32 полных года. Это означает, что только те граждане, которые имеют не менее 32 лет страхового стажа, могут оформить пенсию сразу после достижения 60-летнего возраста.

На пенсию в 60 лет смогут выйти те, кто имеет соответствующий стаж, а именно:

в 2025 году — 32 года стажа,

в 2026 году — 33 года,

в 2027 году — 34 года,

с 2028 года — 35 лет стажа.

Какой стаж необходим для выхода на пенсию в 63 года

Граждане, достигшие 63-летнего возраста, но не сумевшие накопить 32 года страхового стажа, также имеют право на пенсию — но при условии, что у них есть не менее 22 лет страхового стажа в 2025 году.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, необходимо:

в 2025 году — от 22 до 31 года стажа,

в 2026 году — от 23 до 32 лет,

в 2027 году — от 24 до 33 лет,

в 2028 году — от 25 до 34 лет.

Какой стаж необходим для выхода на пенсию в 65 лет

Если человек не имеет даже 25 лет стажа и достиг 65-летнего возраста, он все равно имеет право на пенсию.

В 2025 году, чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно иметь от 15 до 24 лет страхового стажа.

Этот норматив не изменяется из года в год и останется действующим как минимум до 2028 года. Это означает, что граждане, не сумевшие накопить более 15 лет стажа, но достигшие 65 лет, могут обращаться за назначением пенсии.

Если же стаж составляет менее 15 лет, тогда вместо пенсии будет выплачиваться социальная помощь в минимальном размере, примерно 2361 гривна (в зависимости от прожиточного минимума на тот момент).

 

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