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Який стаж необхідний для призначення пенсії у 60, 63 чи 65 років — роз’яснення

13:55, 3 серпня 2025
Для виходу на пенсію у 60, 63 та 65 років є різні вимоги до тривалості стажу.
Який стаж необхідний для призначення пенсії у 60, 63 чи 65 років — роз’яснення
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В Україні діють три вікові пороги для виходу на пенсію: 60, 63 та 65 років, але кожен з них має різні вимоги до тривалості стажу, пише ТСН.

Який стаж потрібний для виходу на пенсію у 60 років

Право на пенсію у 60 років зберігається лише за умови наявності достатнього страхового стажу. 2025 року цей мінімум становить 32 повні роки. Це означає, що лише ті громадяни, які мають не менше ніж 32 роки страхового стажу, можуть оформити пенсію одразу після досягнення 60-річного віку.

У 60 років вийти на пенсію зможуть ті, хто має відповідний стаж, а саме:

2025 року — 32 роки стажу,

2026 року — 33 роки,

2027 року — 34 роки,

від 2028 року — 35 років стажу.

Який стаж потрібний для виходу на пенсію у 63 роки

Громадяни, які досягли 63-річного віку, але не змогли накопичити 32 роки страхового стажу, також мають право на пенсію — однак за умови, що вони мають не менше 22 років страхового стажу 2025 року.

Щоб вийти на пенсію у 63 роки потрібно буде:

2025 року — мати від 22 до 31 року стажу,

2026 року — від 23 до 32 років,

2027 року — від 24 до 33 років,

2028 року — від 25 до 34 років.

Який стаж потрібний для виходу на пенсію у 65 років

Якщо людина не має навіть 25 років стажу і досягла 65-річного віку, вона однаково має право на пенсію.

2025 року, щоб вийти на пенсію у 65 років, потрібно мати від 15 до 24 років страхового стажу.

Цей норматив не змінюється з року в рік і залишиться чинним щонайменше до 2028 року. Це означає, що громадяни, які не змогли накопичити більше 15 років стажу, але мають 65 років, можуть звертатися за пенсією. Якщо ж стажу ще менше — наприклад, менше 15 років — тоді замість пенсії виплачуватиметься соціальна допомога в мінімальному розмірі, орієнтовно близько 2361 грн (залежно від прожиткового мінімуму на той час).

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