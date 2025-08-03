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Українцям назвали пляжі, які безпечні для купання

14:49, 3 серпня 2025
Якість води безпечна для населення та відповідає нормам на низці пляжах.
Українцям назвали пляжі, які безпечні для купання
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Центр громадського здоров’я України оприлюднив перелік пляжів, де якість води станом на 1 серпня безпечна для купання.

Зазначається, що лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб регулярно моніторять якість води з рекреаційних водних об’єктів, які використовуються для купання.

Станом на 1 серпня вода безпечна для населення та відповідає нормам у межах пляжів:

Київ — станом на 1 серпня проби не відбиралися через зливові дощі; станом на 25 липня у Дніпровському районі у межах пляжів «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Центральний», «Райдуга» на р. Дніпро та «Тельбін». Водночас офіційно пляжний сезон у Києві не відкрито.

Волинська область — у межах пляжів міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на р. Турія.

Дніпропетровська область — у межах пляжів «Сагайдак» і на Монастирському острові міста Дніпра, у межах пляжу в зоні набережної міста Кам’янське, у межах пляжу міста Зеленодольськ. Водночас пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті.

Івано-Франківська область – у межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

Київська область — у межах дитячого пляжу «Чайка» у селищі Чайка Обухівського району, міського пляжу в місті Переяслав. Водночас пляжі на Київщині офіційно не відкриті.

Кіровоградська область — на пляжі у селищі Вільне Світловодського району на озері «Голубе», на пляжі «Гайворонський» міста Гайворон на р. Південний Буг, на пляжах селища Новоархангельськ Голованівського району на р. Синюха, на пляжі «Світловодський» у місті Світловодськ на р. Дніпро.

Львівська область — у межах пляжів у містах Моршин та Перемишляни, міста Золочів на озері Молодіжне, на р. Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі; у межах пляжів у с. Вербіж Миколаївської ОТГ на озері Задорожнє.

Миколаївська область — у межах пляжів міста Південноукраїнськ, пляжу «Стрілка» у Миколаєві на р. Інгул, Нова Одеса на р. Південний Буг. Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА.

Одеська область — у межах пляжів Одеси «Ланжерон», «Відрада», «Лузанівка», «Аркадія», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану; в Одеському районі — у межах пляжів села Сичавка Південнівської ОТГ; «Загар» та «Лагуна» у селі Грибівка Дальницької ОТГ; у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, пляжів «Росєйка» і «Катранка» у селищі Сергіївка; в Ізмаїльському районі — у селі Приморське.

Станом на 31.07.2025 у м. Одеса на 8 міських пляжах («Ланжерон», «Відрада», «Дельфін», «Аркадія», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану) відкриті та функціонують 30 орендних приватних пляжів. Також відкрито 2 пляжі в Одеській області: один пляж у м. Чорноморськ («Центральний») та один — в Ізмаїльському районі (селище Приморське). У Білгород-Дністровському районі пляжі не відкрито.

Полтавська область — у Полтавському районі: на пляжах міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на р. Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі.

Рівненська область — у межах пляжів міста Дубровиця Сарненського району на р. Горинь; у межах громадського пляжу міста Здолбунів на ставі Малопроточному, села Обарів та селища Гоща Рівненського району.

Тернопільська область – на пляжах у місті Тернопіль, селищі Залізці Тернопільського району.

Хмельницька область – у межах міського пляжу в місті Славута на р. Богушівка, містах Красилів, Шепетівка, Полонне на р. Хомора, Старокостянтинів, пляжу вілли «Дві ріки» у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на р. Мукша, міського пляжу в місті Ізяслав на р. Горинь.

Черкаська область — у межах пляжів міст Черкаси та Багачеве.

Чернівецька область – у межах пляжів м. Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.

Чернігівська область — у межах міського пляжу «Золотий берег» м. Чернігова.   

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