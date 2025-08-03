Футбольний клуб «Боруссія» подав до суду на «Альтернативу для Німеччини» через рекламу партії

У клубі вважають, що партія «незаконно намагається створити зв’язок між «Боруссією» та певною політичною позицією».

Фото: Bild

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Футбольний клуб «Боруссія» з Дортмунда вирішив подати до суду на місцеве відділення партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) за використання клубних кольорів у передвиборчій агітації, пише Bild.

Зазначається, що причиною стали наліпки з написом «На футболі — чорний і жовтий, у неділю — синій», що натякає на кольори «Боруссії» та партії АдН.

«Боруссія Дортмунд вирішила юридично виступити проти такої форми передвиборчої агітації та подала позов до окружного відділення АдН у Дортмунді», — повідомили в клубі виданню Ruhr Nachrichten.

У клубі вважають, що партія «незаконно намагається створити зв’язок між «Боруссією» та певною політичною позицією».

Особливо різко в клубі відреагували на те, що створюється враження, ніби вболівальник «Боруссії» повинен голосувати за АдН.

«Ми не хочемо допустити такого сприйняття», — підкреслюється в заяві.

Депутат Бундестагу від АдН Маттіас Хельфериx підтвердив, що отримав вимогу припинити використання символіки «Боруссії».

«Боруссія подала на мене і осередок АдН у Дортмунді скаргу. Але ми толерантні: навіть фанати «Шальке» повинні 14 вересня голосувати за АдН», — написав він у соцмережі X.

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