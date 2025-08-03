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На Київщині нетверезий водій збив двох малолітніх дітей

15:25, 3 серпня 2025
Фігурант скоїв наїзд на двох дівчат, віком 12 та 13 років.
На Київщині нетверезий водій збив двох малолітніх дітей
Фото: kv.npu.gov.ua
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На Київщині поліцейські затримали та повідомили про підозру водію, який у селищі Рокитне у стані алкогольного оп’яніння скоїв наїзд на двох малолітніх дівчат.

Як повідомила поліція Київської області, 40-річний водій  легковика Geely їхав на одній з вулиць селища. В подальшому фігурант скоїв наїзд на двох дівчат, віком 12 та 13 років, які рухались по узбіччю в попутному напрямку.

«З тілесними ушкодженнями медики негайно доправили дітей до лікарні. За результатами медичного освідування у водія легковика виявлено 2.42 проміле алкоголю», - заявили у поліції.

Окрім того, правоохоронці зʼясували, що у квітні цього року згідно судового рішення зловмисника позбавлено права керування транспортними засобами строком на пʼять років. Чоловіка притягнули до відповідальності за низку адміністративних правопорушень, зокрема за керування транспортними засобами у стані спʼяніння.

Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та в умисному невиконанні постанови суду, що набрала законної сили (ч. 2 ст. 286-1, ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України).

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