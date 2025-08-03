У Німеччині третій за тиждень підпал залізничних кабелів

Серія підпалів кабелів паралізує рух поїздів у Німеччині.

Фото: dw

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У східній федеральній землі Німеччини Саксонія-Ангальт поблизу міста Гоенмельзен стався третій випадок умисного підпалу кабелів на залізничній лінії. Про це повідомило видання DW.

Інцидент із підпалом кабелів стався в суботу, 2 серпня, і, за даними поліції, був умисним. Залізничне сполучення в землі Північний Рейн-Вестфалія (NRW), де щодня здійснюється від 700 до 800 міжміських рейсів, було відновлено, однак значна кількість поїздів була скасована через інцидент. Наразі триває розслідування для встановлення обставин і причин пожежі.

Раніше, у четвер, 31 липня, поблизу Дюссельдорфа було виявлено пошкодження кабелів у кабельному каналі через пожежу. Машиніст поїзда помітив дим і негайно повідомив про проблему. У п’ятницю, 1 серпня, під час огляду залізничної ділянки за два кілометри від місця попереднього інциденту було виявлено ще один випадок пошкодження кабелів.

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