В Житомире под колесами Audi погиб 14-летний парень на велосипеде

Полиция начала досудебное расследование.

Фото: zhytomyr.police

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомире произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 14-летний велосипедист. Инцидент произошел на улице Восточной в областном центре. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

По предварительным данным, 32-летний житель Житомира, управляя автомобилем Audi, совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения 14-летний парень получил тяжелые телесные повреждения. К сожалению, спасти его не удалось - он умер в автомобиле экстренной медицинской помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции №1. Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Правоохранители изъяли автомобиль Audi для дальнейшего расследования. Согласно результатам медицинского осмотра, алкоголя в крови водителя легковушки не обнаружено.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.