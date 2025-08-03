Зеленский назначил генерала Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами ВСУ

Анатолий Кривоножко стал командующим Воздушных сил ВСУ.

Фото: facebook.com/PvkCenter

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины. Об этом Глава государства сообщил во время обращения 3 августа.

«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. И самое главное — чтобы и в дальнейшем украинская боевая авиация и силы ПВО развивались комплексно и во взаимной эффективной координации: Вооруженные Силы Украины, Генеральный штаб, Министерство обороны Украины, команды наших партнеров, а также профессиональные и неравнодушные эксперты, которые желают Украине силы и победы.

Слава украинским Воздушным силам Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!», — заявил Зеленский.

Напомним, с августа 2024 года он временно исполнял обязанности командующего Воздушными силами ВСУ.

Кривоножко с 2015 года занимал должность командующего воздушным командованием «Центр» Воздушных сил ВСУ (г. Васильков, Обуховский район, Киевская область).

До этого он служил в 114-й бригаде тактической авиации ВС (Ивано-Франковск), был ее командиром. Позже занимал должность заместителя командующего Воздушных сил ВСУ.

В 2023 году получил звание Героя Украины. Награжден орденами Данила Галицкого, Богдана Хмельницкого III степени (оба — 2022) и II степени (2023).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.