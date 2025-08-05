Пішла із життя Стелла Рімінгтон — перша жінка, яка очолила британську розвідку MI5

Стелла Рімінгтон стала прообразом М — вигаданої очільниці спецслужби у фільмах про Джеймса Бонда.

Фото: Gary Doak/Alamy

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На 88-му році життя померла Стелла Рімінгтон — перша жінка, яка стала генеральним директором внутрішньої розвідки Великої Британії (MI5). Вона залишила глибокий слід в історії служби безпеки, зруйнувавши гендерні бар’єри й започаткувавши нову еру відкритості. Про це повідомляє Sky News.

«Вона пішла з життя, оточена своєю улюбленою родиною та собаками, і трималася за життя, яке любила, до останнього подиху», — йдеться у заяві близьких.

Стеллу Рімінгтон часто називали «домогосподаркою-супершпигункою», а також вважають натхненням для образу «М» у виконанні Джуді Денч у фільмах про Джеймса Бонда.

Революція в MI5: перша публічна керівниця та нова доба прозорості

У 1992 році Рімінгтон стала першою жінкою, призначеною на посаду очільниці MI5. Вона обіймала її до 1996 року — і стала першою в історії служби, чиє ім’я було оголошене публічно. Її поява викликала сенсацію у медіа: офіційне повідомлення складалося лише з двох речень і не містило фото.

Її лідерство збіглося з численними викликами — від загроз з боку ІРА та Росії до зародження ісламістського тероризму, вказує видання.

Однак саме вона відкрила MI5 для громадськості — дозволила передати історичні архіви до Національного архіву Великої Британії, провела спільну пресконференцію з міністром внутрішніх справ, а також стала першою очільницею служби, якій дозволили виступити з престижною лекцією BBC Dimbleby.

«Вона зруйнувала давні бар’єри і відкрила нову еру прозорості в роботі MI5, що триває й досі», — прокоментував нинішній директор MI5 сер Кен МакКалум.

Служба, родина і шпигунські романи

У 2001 році, через п’ять років після виходу на пенсію, Рімінгтон видала мемуари Open Secret, що викликали невдоволення багатьох її колег. У книзі вона згадувала, як поєднувала роботу під прикриттям із материнством.

В одному з епізодів вона отримала дзвінок від няні: її молодшу доньку доправили до лікарні з судомами. Це сталося саме перед важливою зустріччю з потенційним перебіжчиком. Вона встигла й на зустріч, і до лікарні — щоправда, довелося позичити гроші в об’єкта зустрічі, аби оплатити таксі.

У 1996 році Стеллі Рімінгтон було надано титул Дами у списку новорічних відзнак королеви.

Після виходу з MI5 вона також стала авторкою кількох шпигунських романів про вигадану офіцерку Ліз Карлайл — у жанрі, який добре знала з власного досвіду.

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