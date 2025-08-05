Ушла из жизни Стелла Римингтон — первая женщина, возглавившая британскую разведку MI5

Стелла Римингтон стала прообразом М — вымышленного руководителя спецслужбы в фильмах о Джеймсе Бонде.

Фото: Gary Doak/Alamy

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На 88-м году жизни умерла Стелла Римингтон — первая женщина, ставшая генеральным директором внутренней разведки Великобритании (MI5). Она оставила значительный след в истории спецслужбы, разрушив гендерные барьеры и начав новую эпоху открытости. Об этом сообщает Sky News.

«Она ушла из жизни, окруженная своей любимой семьей и собаками, и до последнего вздоха держалась за жизнь, которую любила», — говорится в заявлении близких.

Стеллу Римингтон часто называли «домохозяйкой-супершпионкой», а также считают вдохновением для образа «М» в исполнении Джуди Денч в фильмах о Джеймсе Бонде.

Революция в MI5: первая публичная руководительница и новая эпоха прозрачности

В 1992 году Римингтон стала первой женщиной, назначенной на должность главы MI5. Она занимала эту позицию до 1996 года — и стала первой в истории службы, чье имя было обнародовано публично. Ее появление вызвало сенсацию в медиа: официальное сообщение состояло всего из двух строк и не сопровождалось фотографией.

Ее руководство совпало с рядом серьезных вызовов — от угроз со стороны ИРА и России до появления исламистского терроризма, отмечает издание.

Тем не менее именно она сделала MI5 более открытой для общества — разрешила передачу исторических архивов в Национальный архив Великобритании, провела совместную пресс-конференцию с министром внутренних дел, а также стала первой главой спецслужбы, которой разрешили выступить с престижной лекцией BBC Dimbleby.

«Она разрушила старые барьеры и открыла новую эпоху прозрачности в работе MI5, которая продолжается и сегодня», — прокомментировал нынешний директор MI5 сэр Кен МакКалум.

Служба, семья и шпионские романы

В 2001 году, через пять лет после выхода на пенсию, Римингтон выпустила мемуары Open Secret, которые вызвали недовольство у многих ее бывших коллег. В книге она вспоминала, как совмещала работу под прикрытием с материнством.

В одном из эпизодов она получила звонок от няни: ее младшую дочь доставили в больницу с судорогами. Это произошло как раз перед важной встречей с потенциальным перебежчиком. Она успела и на встречу, и в больницу — правда, пришлось занять деньги у самого перебежчика, чтобы оплатить все поездки на такси.

В 1996 году Стелле Римингтон было присвоено звание Дамы в новогоднем списке наград королевы.

После ухода из MI5 она также стала автором нескольких шпионских романов о вымышленной сотруднице Лиз Карлайл — в жанре, который она отлично знала из собственного опыта.

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