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Верховный суд Бразилии отправил экс-президента Жаира Болсонару под домашний арест

19:45, 5 августа 2025
Жаир Болсонару нарушил запрет на публикации в социальных сетях и использовал аккаунты своих союзников.
Верховный суд Бразилии отправил экс-президента Жаира Болсонару под домашний арест
Фото: reuters.com
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Верховный суд Бразилии санкционировал домашний арест бывшего президента страны Жаира Болсонару. Ему также запрещены визиты, кроме адвокатов. Согласно решению суда, все мобильные телефоны должны быть изъяты из его дома, пишет BBC.

Суд указал, что экс-президент использовал соцсети своих сторонников, включая сыновей-депутатов, для распространения сообщений, которые «призывают к нападениям на Верховный федеральный суд и открыто поддерживают иностранное вмешательство во внутренние дела бразильской судебной системы».

В правоохранительных органах добавили, что в воскресенье во время митингов в поддержку Болсонару один из его сыновей во время акции на короткое время включил отца на громкую связь, чтобы тот обратился к протестующим.

Верховный суд также запретил Болсонару принимать посетителей, за исключением адвокатов или лиц, санкционированных судом, а также пользоваться мобильным телефоном.

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