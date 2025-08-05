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Верховний суд Бразилії відправив екс-президента Жаїра Болсонару під домашній арешт

19:45, 5 серпня 2025
Жаїр Болсонару порушив заборону на публікацію в соціальних мережах і використав акаунти своїх союзників.
Верховний суд Бразилії відправив екс-президента Жаїра Болсонару під домашній арешт
Фото: reuters.com
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Верховний суд Бразилії санкціонував домашній арешт колишнього президента країни Жаїра Болсонару. Йому також заборонили візити відвідувачів, крім адвокатів. Ще за рішенням суду, всі мобільні телефони мають бути вилучені з його будинку, пише BBC.

Суд зазначив, що екс-президент використовував соцмережі своїх прихильників, у тому числі синів-парламентаріїв, для поширення повідомлень, які «закликають до нападів на Верховний федеральний суд і відкрито підтримують іноземне втручання у справи бразильської судової системи».

У правоохоронних органах додали, що у неділю під час мітингів на підтримку Болсонару один із його синів під час акції на короткий час увімкнув батька на гучний зв'язок, щоб той звернувся до протестуючих.

Верховний суд також заборонив Болсонару приймати відвідувачів, за винятком адвокатів чи осіб, санкціонованих судом, а також користуватися мобільним телефоном.

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суд Бразилія

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