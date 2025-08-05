На Дніпропетровщині викрили суддю, який за хабар обіцяв «потрібне» рішення

У НАБУ заявили, що суддя вимагав хабар за ухвалення виправдувального вироку стосовно обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Фото: НАБУ

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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили суддю міськрайонного суду Дніпропетровської області на одержанні неправомірної вигоди.

«За даними слідства, він вимагав хабар за ухвалення виправдувального вироку стосовно обвинуваченого у кримінальному провадженні. Після одержання всієї суми виконав обіцяне», - заявили у НАБУ.

Також там додали, що за місцем проживання та роботи судді проводилися обшуки.

Наразі особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Судячи з фото, хабар містився у пакеті з яблуками і складав до 3000 доларів США.

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