На Дніпропетровщині викрили суддю, який за хабар обіцяв «потрібне» рішення

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили суддю міськрайонного суду Дніпропетровської області на одержанні неправомірної вигоди.
«За даними слідства, він вимагав хабар за ухвалення виправдувального вироку стосовно обвинуваченого у кримінальному провадженні. Після одержання всієї суми виконав обіцяне», - заявили у НАБУ.
Також там додали, що за місцем проживання та роботи судді проводилися обшуки.
Наразі особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
Судячи з фото, хабар містився у пакеті з яблуками і складав до 3000 доларів США.
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