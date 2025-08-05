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США планують побудувати ядерний реактор на Місяці до 2030 року — NASA прискорює програму

10:53, 5 серпня 2025
NASA оголосить про плани створити ядерний реактор на Місяці до 2030 року, щоб випередити Китай у новій космічній гонці.
США планують побудувати ядерний реактор на Місяці до 2030 року — NASA прискорює програму
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Уряд США планує побудувати ядерний реактор на Місяці до 2030 року. Про це повідомляє POLITICO, посилаючись на внутрішні документи NASA.

Так, виконувач обов’язків керівника NASA та міністр транспорту США Шон Даффі цього тижня оголосить про прискорення планів із будівництва ядерного реактора на Місяці. Це буде його перший великий крок на посаді голови космічного агентства.

Новий етап у «другій космічній гонці»

Ідея будівництва ядерного реактора на Місяці обговорювалася в NASA раніше, однак тепер проект отримав чіткіший графік реалізації. В агентстві зазначають, що це частина ширшої стратегії США у «другій космічній гонці» — на тлі зростання амбіцій Китаю та Росії щодо освоєння Місяця.

«Йдеться про перемогу у другій космічній гонці», — заявив один із високопоставлених чиновників NASA на умовах анонімності.

Документи також вказують, що Китай планує висадити першого тайконавта на поверхню Місяця вже у 2030 році. Саме тому США прагнуть встигнути запустити свій реактор до цієї дати. Його потужність має становити 100 кіловат — достатньо для забезпечення базових потреб астронавтів на Місяці.

У документі йдеться, що країна, яка першою встановить реактор, зможе «оголосити зону, заборонену для інших», що значно обмежить присутність США на супутнику Землі.

Що передбачає нова ініціатива NASA

Розпорядження вимагає від NASA:

  • оголосити конкурс на проектування реактора;
  • зібрати пропозиції від компаній протягом 60 днів;
  • призначити керівника проекту.

NASA вже фінансувала дослідження ядерного реактора потужністю 40 кВт, але нова мета — збільшити потужність і встигнути до 2030 року.

Попри те, що Пентагон нещодавно закрив спільну програму ядерного ракетного двигуна, NASA планує продовжити розвиток ядерних технологій у космосі. Як зазначають в агентстві, відмова від фінансування ядерної тяги не означає, що технологія втратила актуальність.

Плани замінити МКС

Окрім місячного проекту, Даффі також ініціював прискорення заміни Міжнародної космічної станції (МКС), термін експлуатації якої добігає кінця. Йдеться про перехід до комерційних станцій, які обслуговуватимуть приватні компанії.

NASA планує вже протягом шести місяців після подання запиту обрати щонайменше дві компанії для розробки нової орбітальної станції, запуск якої запланований до 2030 року. У протилежному випадку Китай залишиться єдиною країною з постійно заселеною космічною станцією.

Серед претендентів — Axiom Space, Vast і Blue Origin. Але конгресмени неодноразово висловлювали занепокоєння, що NASA діє занадто повільно й не забезпечує компанії необхідним фінансуванням.

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США космос

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