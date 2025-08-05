Для кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних та апеляційних господарських судів затвердили порядок подання заяв

ВККС затвердила порядок подання кандидатом на вакантну посаду судді в апеляційному адміністративному та апеляційному господарському судах заяви про намір зайняти посаду судді.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення про затвердження порядку подання кандидатом на вакантну посаду судді в апеляційному адміністративному та апеляційному господарському судах у межах конкурсу, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами), заяви про намір зайняти посаду судді із зазначенням конкретного суду

Дата та час подання заяви для кандидатів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах – 15 серпня 2025 року о 9:00. Початок реєстрації кандидатів – 08:30.

Дата та час подання заяви для кандидатів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних господарських судах – 15 серпня 2025 року о 10:00. Початок реєстрації кандидатів – 09:30.

Кандидатам на посаду судді, які мають намір подати заяву, необхідно з’явитися до приміщення Комісії за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9, у визначені дату та час реєстрації і мати при собі паспорт громадянина України.

«Якщо кандидат з поважних причин не може з’явитися у визначені Комісією дату та час, він має право заздалегідь подати таку заяву безпосередньо в приміщенні Комісії», - додали у Комісії.

Форма заяви про намір зайняти посаду судді в апеляційному адміністративному суді або апеляційному господарському суді:

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