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У Києві затримали чоловіка, який за $15 тисяч обіцяв «продовжити» інвалідність для виїзду за кордон

14:21, 5 серпня 2025
Фігурант налагодив схему «продовження» інвалідності через підставних медиків, працюючи лише з перевіреними клієнтами за рекомендацією.
У Києві затримали чоловіка, який за $15 тисяч обіцяв «продовжити» інвалідність для виїзду за кордон
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У Києві викрито чоловіка, який за 15 тисяч доларів обіцяв «продовжити» інвалідність для виїзду за кордон. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Киянину, що має групу інвалідності, термін якої спливає у серпні 2025 року, чоловік обіцяв допомогти з її продовженням.

Так, для цього необхідно укласти декларацію з певним лікарем, який направить на медико-соціальну експертизу, де дадуть потрібний висновок та продовжать групу інвалідності. Це дасть змогу отримати офіційну відстрочку від мобілізації та на законних підставах виїхати з країни.

Ціна питання – 15 тисяч доларів.

У прокуратурі додали, що підозрюваний намагався бути дуже обережним - працював виключно з клієнтами, яких рекомендували знайомі.

Після отримання грошей його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України — одержання неправомірної вигоди за вплив на службову особу, поєднане з її вимаганням, а також за ч. 3 ст. 332 КК України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

За клопотанням прокурорів чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у сумі 908 тисяч гривень.

За вчинене йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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