В Киеве задержали мужчину, который за $15 тысяч обещал «продолжить» инвалидность для выезда за границу

Фигурант наладил схему «продолжения» инвалидности через подставных медиков, работая только с проверенными клиентами по рекомендации.

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В Киеве разоблачили мужчину, который за 15 тысяч долларов обещал «продлить» инвалидность для выезда за границу. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Киевлянину, имеющему группу инвалидности, срок действия которой истекает в августе 2025 года, злоумышленник пообещал помочь с её продлением.

Так, для этого необходимо заключить декларацию с определённым врачом, который направит на медико-социальную экспертизу, где выдадут нужное заключение и продлят группу инвалидности. Это позволит официально получить отсрочку от мобилизации и на законных основаниях выехать за пределы страны.

Цена вопроса — 15 тысяч долларов.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый старался действовать очень осторожно — работал исключительно с клиентами, которых рекомендовали знакомые.

После получения денег его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

На данный момент задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо, сопряжённое с её вымогательством, а также по ч. 3 ст. 332 УК Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершённая по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.

По ходатайству прокуроров мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 тысяч гривен.

За содеянное ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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