В Киеве задержали мужчину, который за $15 тысяч обещал «продолжить» инвалидность для выезда за границу

В Киеве разоблачили мужчину, который за 15 тысяч долларов обещал «продлить» инвалидность для выезда за границу. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Киевлянину, имеющему группу инвалидности, срок действия которой истекает в августе 2025 года, злоумышленник пообещал помочь с её продлением.
Так, для этого необходимо заключить декларацию с определённым врачом, который направит на медико-социальную экспертизу, где выдадут нужное заключение и продлят группу инвалидности. Это позволит официально получить отсрочку от мобилизации и на законных основаниях выехать за пределы страны.
Цена вопроса — 15 тысяч долларов.
В прокуратуре добавили, что подозреваемый старался действовать очень осторожно — работал исключительно с клиентами, которых рекомендовали знакомые.
После получения денег его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
На данный момент задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо, сопряжённое с её вымогательством, а также по ч. 3 ст. 332 УК Украины — организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершённая по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений.
По ходатайству прокуроров мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 тысяч гривен.
За содеянное ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.