После 12 лет борьбы — британец отказался от попыток найти жесткий диск с биткоинами, который ошибочно выбросил на свалку

История Джеймса Гауэллса ляжет в основу документального фильма.

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История айтишника из Великобритании, который случайно выбросил жесткий диск с криптовалютой на сотни миллионов долларов, стала одной из самых известных цифровых драм современности. После более чем десятилетия юридических баталий и неудачных попыток спасти «криптовалютное золото» из-под тонны мусора, Джеймс Хауэллс официально прекращает поиски. Его история станет основой документального фильма. Об этом сообщает Dailygalaxy.

Как все начиналось

В 2013 году Джеймс Хауэллс, IT-специалист из Ньюпорта (Уэльс), во время уборки офиса случайно выбросил жесткий диск. На нем хранились приватные ключи от кошелька с 8000 Bitcoin. Тогда криптовалюта стоила около 8 миллионов долларов. Но с годами ее курс вырос в десятки раз — сегодня эта утраченная цифровая сокровищница оценивается примерно в 742 миллиона долларов.

Жесткий диск оказался на городском полигоне. И хотя поначалу это казалось досадной, но не критичной ошибкой, со временем ситуация превратилась в настоящую финансовую катастрофу.

Охота за криптосокровищем

Хауэллс не сидел сложа руки. Он разработал амбициозный план: задействовать дроны с искусственным интеллектом и роботизированные системы, чтобы безопасно провести поиски на свалке без ущерба для окружающей среды. Он был готов полностью профинансировать операцию самостоятельно — ему нужно было лишь разрешение городского совета Ньюпорта на доступ к полигону.

Но власти отказали. Чиновники ссылались на экологические риски — возможное выделение токсичных газов и угрозу загрязнения водоемов. Кроме того, по британским законам все, что попадает на свалку, юридически становится ее собственностью.

Судебная точка

В 2024 году, после 11 лет попыток, британский суд окончательно отклонил иск Хауэллса, признав поиски бесперспективными. Причины — крайне сложные технические условия, в которых находился диск: влага, давление, высокая температура и время. Даже если бы ему разрешили проводить раскопки, шансы, что диск сохранился в рабочем состоянии, были бы минимальными.

Таким образом, история поисков официально завершена. Но ее смысл — глобальный: это напоминание о рисках цифровых активов, где потеря одного ключа может стоить целого состояния.

Документальный фильм — новый этап истории

Несмотря на завершение судебной борьбы, история Хауэллса продолжается. Лос-анджелесская продюсерская компания LEBUL приобрела права на экранизацию этой эпопеи. Документальный сериал под названием «The Buried Bitcoin: The Real-Life Treasure Hunt of James Howells» (в переводе — «Похороненный биткойн: реальная охота за сокровищем Джеймса Хауэллса») выйдет в конце 2025 года.

В фильме покажут все ключевые моменты: от роковой ошибки до продуманного плана спасения криптовалюты, а также его борьбу в судах. Авторы обещают зрелищные визуальные эффекты и CGI, которые оживят эту невероятную историю.

Хауэллс отмечает: «Впервые я смогу показать миру, что именно мы хотели сделать. И хоть суд поставил точку, я не собираюсь сдаваться».

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