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Добор судей в местные суды: 5 августа начинается тестирование общих знаний в сфере права и знаний — график

09:59, 5 августа 2025
Тестирование, как второй этап квалификационного экзамена, будет проходить с 5 по 26 августа.
Добор судей в местные суды: 5 августа начинается тестирование общих знаний в сфере права и знаний — график
Фото: ВККС
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Для 7 239 кандидатов на должность судьи местного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в другой местный суд, 5 августа начинается тестирование общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда. Об этом сообщила Высшая квалификационная комиссия судей Украины.

Тестирование, как второй этап квалификационного экзамена, будет проходить с 5 по 26 августа 2025 года в двух помещениях:

– Высшая квалификационная комиссия судей Украины (город Киев, улица Генерала Шаповала, 9);

– экономический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (город Киев, улица Васильковская, 90А).

Продолжительность тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда — 100 минут (максимально возможный балл в информационной системе — 100; максимально возможный балл с применением коэффициента 1,5 — 150 баллов).

Участник тестирования считается не сдавшим экзамен, в частности, в случае получения менее 75 процентов от максимально возможного балла за тестирование (менее 75 баллов в информационной системе или менее 112,5 балла с применением коэффициента 1,5).

Кого допустят к третьему этапу экзамена

К третьему этапу экзамена (тестирование когнитивных способностей) допускаются участники, набравшие не менее 75 процентов от максимально возможного балла, в количестве не более:

  • 4 200 кандидатов на должность судьи местного общего суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в местный общий суд;
  • 600 кандидатов на должность судьи местного административного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в местный административный суд;
  • 600 кандидатов на должность судьи местного хозяйственного суда и судей, выразивших намерение быть переведенными в местный хозяйственный суд.

В случае если двое и более кандидатов и судей получили одинаковый минимальный проходной балл второго этапа квалификационного экзамена, к третьему этапу допускаются все такие кандидаты и судьи.

Графики прохождения тестирования

  

Ранее сообщалось, что Высшая квалификационная комиссия судей 25 июля 2025 года утвердила результаты тестирования на знание истории украинской государственности, которое кандидаты на должности судей и судьи, желающие перевестись в другие суды, выполняли с 15 по 24 июля.

Также стали известны факторы, которые позволили большинству претендентов на должности судей пройти дальше.

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судья ВККС

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