В Ровно шесть человек заблокировали автомобиль ТЦК и требовали освободить мобилизованного

На объездной дороге города Ровно два гражданских автомобиля заблокировали транспорт ТЦК, который перевозил военнообязанного в центр подготовки подразделений.
В Тернопольском областном ТЦК сделали заявление по поводу инцидента.
Там отметили, что 4 августа около 19:00 на объездной дороге Ровно два гражданских автомобиля заблокировали транспорт Кременецкого районного ТЦК и СП, который перевозил военнообязанного. Во время съезда на обочину их авто попало в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. После этого шесть гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного.
«Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шесть гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного», — сообщили в ТЦК.
На месте инцидента работали представители Нацполиции и Военной службы правопорядка. Военнослужащего и военнообязанного доставили в медицинское учреждение.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и личности лиц, которые препятствовали работе военных.
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