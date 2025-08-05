В Ровно шесть человек заблокировали автомобиль ТЦК и требовали освободить мобилизованного

Во время съезда на обочину авто ТЦК попало в ДТП с одним из автомобилей нарушителей.

Фото: rivnenews.com.ua

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На объездной дороге города Ровно два гражданских автомобиля заблокировали транспорт ТЦК, который перевозил военнообязанного в центр подготовки подразделений.

В Тернопольском областном ТЦК сделали заявление по поводу инцидента.

Там отметили, что 4 августа около 19:00 на объездной дороге Ровно два гражданских автомобиля заблокировали транспорт Кременецкого районного ТЦК и СП, который перевозил военнообязанного. Во время съезда на обочину их авто попало в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. После этого шесть гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного.

«Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шесть гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного», — сообщили в ТЦК.

На месте инцидента работали представители Нацполиции и Военной службы правопорядка. Военнослужащего и военнообязанного доставили в медицинское учреждение.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и личности лиц, которые препятствовали работе военных.

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