5 августа – какой сегодня праздник и главные события

5 августа в Украине и мире празднуют Международный день светофора и Всемирный день устриц.

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Во вторник, 5 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

5 августа в Украине и мире празднуют Международный день светофора. Первый электрический светофор был создан для регулирования движения на перекрестках и повышения безопасности дорожного движения. Он заменил старые ручные системы, которые часто были менее эффективными и безопасными.

Также 5 августа Всемирный день устриц. Его начали праздновать в ХХ веке, чтобы популяризировать этот деликатес и подчеркнуть его важность в гастрономии многих стран. Устрицы — не просто вкусный продукт, но и символ роскоши, свежести и экологической чистоты. В этот день во многих прибрежных городах устраивают фестивали устриц с дегустациями, мастер-классами и конкурсами.

Какой сегодня церковный праздник

5 августа верующие празднуют день памяти святого мученика Евсигния. Евсигний происходил из знатной и благочестивой семьи. Он был военным или должностным лицом по происхождению, известному своей мудростью, мужеством и верой. В период гонений на христиан, часто встречавшихся в Римской империи, Евсигний отказался отречься от христианства и приносить жертвы языческим богам.

Календарь важных событий за 5 августа

1420 год — чешские лагеря обнародуют свою программу — “12 пражских статей”, которая призывает искоренить роскошь, устранить моральное зло и отменить иконопоклонение;

1583 год — английский мореплаватель Гэмфри Гилберт провозглашает остров Ньюфаундленд собственностью Англии;

1772 год — происходит первое разделение территории Речи Посполитой;

1789 год — во Франции официально отменяют крепостное право;

1884 год — закладывают фундамент первой части Статуи Свободы в Нью-Йорке;

1858 год — начинает работать первая трансатлантическая телеграфная связь;

1886 год — в США выходит первая украиноязычная газета “Америка”;

1914 год — в Кливленде устанавливают первые в мире электрические светофоры;

1924 год — в Турции запрещают многоженство;

1965 год — вспыхивает война между Индией и Пакистаном;

1991 год — спортсмен Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд по прыжкам с шестом — 6 метров 10 сантиметров;

2016 год — в Рио-де-Жанейро официально открывают XXXI Летние Олимпийские игры;

2022 год — основывают награду президента Украины “За оборону Украины” как признание мужества и защиты страны.

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