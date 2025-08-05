Генпрокурор США Пэм Бонди инициировала расследование против бывшей администрации Обамы

Расследование касается возможной фальсификации разведывательных данных о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, когда Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон.

Фото: nbcnews.com

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Генеральный прокурор Пэм Бонди инициировала расследование с участием большого жюри, которое должно рассмотреть обвинения против бывших чиновников администрации Барака Обамы. Это расследование касается возможной фальсификации разведданных о вмешательстве России в выборы 2016 года, сообщает Fox News.

Большому жюри предоставят полномочия выдавать повестки в рамках уголовного расследования, связанного с обвинениями в том, что чиновники пытались дискредитировать Дональда Трампа во время его предвыборной кампании, ложно обвиняя его команду в сговоре с российским правительством. Жюри также может рассмотреть возможность выдвижения обвинений, если Министерство юстиции решит возбудить уголовное дело.

Этот шаг стал результатом обращения директора Национальной разведки Тулси Габбард, которая в июле обнародовала документы, которые, по ее мнению, опровергают выводы администрации Обамы о том, что Россия пыталась помочь Трампу победить Хиллари Клинтон.

Габбард обратилась в Минюст с просьбой расследовать действия бывшего президента Барака Обамы и высокопоставленных чиновников его администрации относительно предполагаемого заговора.

На данный момент Министерство юстиции воздерживается от комментариев по этому вопросу.

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