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Генпрокурор США Пем Бонді ініціювала розслідування проти колишньої адміністрації Обами

09:06, 5 серпня 2025
Розслідування стосується можливого фальсифікування розвідувальних даних про втручання Росії у американські вибори 2016 року, коли Дональд Трамп переміг Гілларі Клінтон.
Генпрокурор США Пем Бонді ініціювала розслідування проти колишньої адміністрації Обами
Фото: nbcnews.com
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Генеральний прокурор Пем Бонді ініціювала розслідування за участю великого журі, яке має розглянути звинувачення проти колишніх чиновників адміністрації Барака Обами. Це розслідування стосується можливого фальсифікування розвідувальних даних про втручання Росії у вибори 2016 року, пише Foxnews.

Велике журі отримає повноваження видавати повістки в рамках кримінального розслідування, яке стосується звинувачень у тому, що чиновники намагалися дискредитувати Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії, помилково звинувачуючи його команду у змові з російським урядом. Журі також може розглянути можливість висунення обвинувачень, якщо Міністерство юстиції вирішить розпочати кримінальну справу.

Цей крок став результатом звернення директора Національної розвідки Тулсі Габбард, яка у липні оприлюднила документи, що, на її думку, спростовують висновки адміністрації Обами про те, що Росія намагалася допомогти Трампу перемогти Гілларі Клінтон.

Габбард звернулася до Мін’юсту з проханням розслідувати дії колишнього президента Барака Обами та високопосадовців його адміністрації щодо ймовірної змови.

Наразі Міністерство юстиції утримується від коментарів з цього питання.

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США росія вибори

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