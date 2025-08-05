Генпрокурор США Пем Бонді ініціювала розслідування проти колишньої адміністрації Обами

Розслідування стосується можливого фальсифікування розвідувальних даних про втручання Росії у американські вибори 2016 року, коли Дональд Трамп переміг Гілларі Клінтон.

Фото: nbcnews.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Пем Бонді ініціювала розслідування за участю великого журі, яке має розглянути звинувачення проти колишніх чиновників адміністрації Барака Обами. Це розслідування стосується можливого фальсифікування розвідувальних даних про втручання Росії у вибори 2016 року, пише Foxnews.

Велике журі отримає повноваження видавати повістки в рамках кримінального розслідування, яке стосується звинувачень у тому, що чиновники намагалися дискредитувати Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії, помилково звинувачуючи його команду у змові з російським урядом. Журі також може розглянути можливість висунення обвинувачень, якщо Міністерство юстиції вирішить розпочати кримінальну справу.

Цей крок став результатом звернення директора Національної розвідки Тулсі Габбард, яка у липні оприлюднила документи, що, на її думку, спростовують висновки адміністрації Обами про те, що Росія намагалася допомогти Трампу перемогти Гілларі Клінтон.

Габбард звернулася до Мін’юсту з проханням розслідувати дії колишнього президента Барака Обами та високопосадовців його адміністрації щодо ймовірної змови.

Наразі Міністерство юстиції утримується від коментарів з цього питання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.