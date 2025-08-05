Дональд Трамп додав більше золота до інтер'єру Овального кабінету

У Білому домі заявили, що у Дональда Трампа є мета зробити кабінет настільки винятковим і гарним, наскільки це можливо.

Фото: nbcnews.com

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Президент США Дональд Трамп вирішив прикрасити стелю Овального кабінету елементами золотого оздоблення. Про це повідомило видання Business Insider.

Зазначається, що Трамп особисто контролює косметичні зміни в інтер'єрі Білого дому.

«Кожен президент США, входячи до Білого дому, робить новий вибір дизайну інтер'єру, часто відображаючи свої особисті смаки чи політичні погляди. Протягом свого другого терміну президент Дональд Трамп втілив свою любов до максималізму та золотих меблів в Овальному кабінеті», - йдеться у повідомленні.

Під час президентства Джо Байдена стеля Овального кабінету не мала жодних додаткових прикрас. Трамп же уже додав золоте оздоблення до карниза на стелі.

«Трамп займається деякими поліпшеннями в Овальному кабінеті, включаючи додавання золота на стелі», – повідомив телеканал NBC з посиланням на неназваного представника адміністрації. Як зазначається, зараз у кабінеті американського лідера ведуться щорічні планові ремонтні роботи, очікується, що вони будуть завершені протягом двох тижнів.

«У нього є мета зробити Білий дім настільки винятковим і гарним, наскільки це можливо для майбутніх президентів та адміністрацій. Він дуже практичний і залучений до цього», - сказав представник Білого дому.

Фото: nbcnews.com

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