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Дональд Трамп добавил больше золота в интерьер Овального кабинета

08:48, 5 августа 2025
В Белом доме заявили, что у Дональда Трампа есть цель сделать кабинет настолько исключительным и красивым, насколько это возможно.
Дональд Трамп добавил больше золота в интерьер Овального кабинета
Фото: nbcnews.com
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Президент США Дональд Трамп решил украсить потолок Овального кабинета элементами золотого декора. Об этом сообщило издание Business Insider.

Отмечается, что Трамп лично контролирует косметические изменения в интерьере Белого дома.

«Каждый президент США, входя в Белый дом, делает новый выбор дизайна интерьера, часто отражая свои личные вкусы или политические взгляды. В течение своего второго срока президент Дональд Трамп воплотил свою любовь к максимализму и золотой мебели в Овальном кабинете», — говорится в сообщении.

Во время президентства Джо Байдена потолок Овального кабинета не имел никаких дополнительных украшений. Трамп же уже добавил золотое оформление к карнизу на потолке.

«Трамп занимается некоторыми улучшениями в Овальном кабинете, включая добавление золота на потолке», — сообщил телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя администрации.

Как отмечается, сейчас в кабинете американского лидера ведутся ежегодные плановые ремонтные работы, ожидается, что они будут завершены в течение двух недель.

«У него есть цель сделать Белый дом настолько исключительным и красивым, насколько это возможно для будущих президентов и администраций. Он очень практичен и лично вовлечен в этот процесс», — сказал представитель Белого дома.

Фото: nbcnews.com

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США Дональд Трамп

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