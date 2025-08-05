Дональд Трамп добавил больше золота в интерьер Овального кабинета

Президент США Дональд Трамп решил украсить потолок Овального кабинета элементами золотого декора. Об этом сообщило издание Business Insider.
Отмечается, что Трамп лично контролирует косметические изменения в интерьере Белого дома.
«Каждый президент США, входя в Белый дом, делает новый выбор дизайна интерьера, часто отражая свои личные вкусы или политические взгляды. В течение своего второго срока президент Дональд Трамп воплотил свою любовь к максимализму и золотой мебели в Овальном кабинете», — говорится в сообщении.
Во время президентства Джо Байдена потолок Овального кабинета не имел никаких дополнительных украшений. Трамп же уже добавил золотое оформление к карнизу на потолке.
«Трамп занимается некоторыми улучшениями в Овальном кабинете, включая добавление золота на потолке», — сообщил телеканал NBC со ссылкой на неназванного представителя администрации.
Как отмечается, сейчас в кабинете американского лидера ведутся ежегодные плановые ремонтные работы, ожидается, что они будут завершены в течение двух недель.
«У него есть цель сделать Белый дом настолько исключительным и красивым, насколько это возможно для будущих президентов и администраций. Он очень практичен и лично вовлечен в этот процесс», — сказал представитель Белого дома.
Фото: nbcnews.com
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