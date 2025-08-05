Президент Турции Эрдоган в ближайшие дни совершит визит в Украину — СМИ

Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни посетит Киев.

Фото: president.gov.ua

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни прибудет в Киев по приглашению Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило турецкое издание Turkiye Gazetesi со ссылкой на посла Украины в Анкаре Наримана Джеляла.

«Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял заявил, что президент Эрдоган вскоре посетит Киев, и одной из важнейших тем переговоров станет ратификация соглашения о свободной торговле», — сообщает издание.

Также там добавляют, что во время переговоров лидеры обсудят усилия Турции по мирному урегулированию войны, развязанной Россией против Украины.

Ранее Эрдоган призвал Путина продолжить в Стамбуле мирные переговоры по завершению войны.

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