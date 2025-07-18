Эрдоган призвал Путина продолжить в Стамбуле мирные переговоры по завершению войны

Турция готова провести третий раунд переговоров между Украиной и РФ.

Источник фото: AP

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул важность возобновления третьего раунда мирных переговоров между Россией и Украиной.

Об этом сообщила Дирекция по коммуникациям Администрации президента Турции.

В заявлении отмечается, что Эрдоган предложил провести будущие переговоры в Стамбуле, если Киев и Москва смогут согласовать даты.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским заявил: чтобы Украина изменила ход войны — необходимо переходить в наступление.

В частности, в телефонном разговоре 4 июля Трамп сказал, что Украина не изменит ход войны, находясь в обороне, и должна перейти в наступление, сообщило должностное лицо с Украины.

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