Ердоган закликав Путіна продовжити у Стамбулі мирні переговори щодо завершення війни

Туреччина готова провести третій раунд переговорів між Україною та РФ.

Джерело фото: AP

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним, під час якої наголосив на важливості відновлення третього раунду мирних переговорів між Росією та Україною.

Про це повідомила Дирекція з комунікацій Адміністрації президента Туреччини.

У заяві зазначається, що Ердоган запропонував провести майбутні перемовини в Стамбулі, якщо Київ і Москва зможуть узгодити дати.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час розмови із Володимиром Зеленським заявив: щоб Україна змінити хід війни — потрібно переходити в наступ.

Зокрема, у телефонному дзвінку 4 липня Трамп сказав, що Україна не змінить хід війни, перебуваючи в обороні, і повинна перейти в наступ, повідомив український посадовець.

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