Ердоган закликав Путіна продовжити у Стамбулі мирні переговори щодо завершення війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним, під час якої наголосив на важливості відновлення третього раунду мирних переговорів між Росією та Україною.
Про це повідомила Дирекція з комунікацій Адміністрації президента Туреччини.
У заяві зазначається, що Ердоган запропонував провести майбутні перемовини в Стамбулі, якщо Київ і Москва зможуть узгодити дати.
Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час розмови із Володимиром Зеленським заявив: щоб Україна змінити хід війни — потрібно переходити в наступ.
Зокрема, у телефонному дзвінку 4 липня Трамп сказав, що Україна не змінить хід війни, перебуваючи в обороні, і повинна перейти в наступ, повідомив український посадовець.
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