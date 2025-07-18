Трамп під час розмови із Зеленським заявив, що Україні потрібно перейти в наступ — WP

Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським закликав Україну переходити в наступ на фронті.

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Президент США Дональд Трамп під час розмови із Володимиром Зеленським заявив: щоб Україна змінити хід війни — потрібно переходити в наступ. Про це повідомляє The Washington Post.

Зокрема, у телефонному дзвінку до українського президента 4 липня Трамп сказав, що Україна не змінить хід війни, перебуваючи в обороні, і повинна перейти в наступ, повідомив український чиновник.

Він навіть запитав, чи можуть ЗСУ атакувати Москву або Санкт-Петербург.

Зеленський відповів: «Якщо отримаємо відповідну зброю — зможемо».

За даними видання, що, коли Володимир Зеленський завершив телефонну розмову з Трампом, очільник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що «це була найкраща розмова з ним, яку ми коли-небудь мали».