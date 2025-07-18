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Трамп во время разговора с Зеленским заявил, что Украине нужно перейти в наступление — WP

15:55, 18 июля 2025
Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским призвал Украину переходить в наступление на фронте.
Трамп во время разговора с Зеленским заявил, что Украине нужно перейти в наступление — WP
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Президент США Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским заявил: чтобы Украина могла изменить ход войны — ей необходимо перейти в наступление. Об этом сообщает The Washington Post.

В частности, в телефонном разговоре с украинским президентом 4 июля Трамп сказал, что Украина не сможет переломить ситуацию, оставаясь в обороне, и должна переходить в атаку, сообщил украинский чиновник.

Он даже спросил, может ли ВСУ нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу.

Зеленский ответил: «Если получим соответствующее оружие — сможем».

Согласно материалу, когда Владимир Зеленский завершил телефонный разговор с Трампом, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил: «Это был лучший разговор с ним за всё время».

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США Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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