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В Польше врачей приговорили к тюремному заключению за смерть беременной женщины, которой отказали в аборте

16:06, 18 июля 2025
Суд признал трех врачей виновными в деле, всколыхнувшем всю страну.
В Польше врачей приговорили к тюремному заключению за смерть беременной женщины, которой отказали в аборте
Источник фото: Omar Marques/Getty Images
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Суд в польском городе Пщина вынес обвинительные приговоры троим врачам по делу о смерти 30-летней беременной женщины по имени Изабела. Трагедия произошла в 2021 году, когда у женщины на 22-й неделе беременности отошли околоплодные воды, однако, несмотря на выявленные пороки развития плода, ей отказали в прерывании беременности. Врачи решили ждать естественной гибели плода. Менее чем через сутки Изабела умерла от септического шока. Об этом пишет Politico.

Этот случай вызвал резонанс в польском обществе и спровоцировал массовые акции протеста под лозунгом «Ни одной больше». Он стал первым широко обсуждаемым последствием решения Конституционного трибунала от 2020 года, которым серьезно ограничили основания для аборта, исключив пороки развития плода из перечня допустимых причин. С тех пор в Польше аборт разрешен только в случаях изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.

Суд признал врача Анджея П. виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к 18 месяцам заключения и шестилетнему запрету на медицинскую практику. Его коллега Михал М. получил 15 месяцев тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение и аналогичный запрет на профессию. Третий врач, Кшиштоф П., получил год условно, штраф, четырехлетний запрет на медицинскую деятельность и обязанность публично извиниться.

Больница, в которой произошла трагедия, утверждает, что все действия врачей соответствовали действующему законодательству. Однако правозащитники отмечают, что страх перед уголовным преследованием удерживает врачей от вмешательства даже в критических ситуациях, что подвергает женщин смертельной опасности.

Несмотря на обещания новой правящей коалиции смягчить законодательство об абортах, в парламенте пока нет большинства для принятия соответствующих изменений. Перспективы пересмотра жестких норм также усложняются позицией новоизбранного президента Кароля Навроцкого, который, как и его предшественник Анджей Дуда, придерживается консервативных политических взглядов. Именно при правлении партии «Право и справедливость» (PiS) было принято спорное решение Конституционного трибунала в 2020 году.

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Польша больница

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