В Пенсионном фонде объяснили, как производятся страховые выплаты в случае несчастного случая на производстве

Выплата производится территориальным органом ПФУ, в котором лицо последний раз состояло на учете, или по заявлению получателя.

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Пенсионный фонд в Луганской области разъясняет, как осуществляются страховые выплаты в случае несчастного случая на производстве.

Отмечается, что постановлением Кабинета Министров Украины от 11.02.2025 №299 утвержден Порядок осуществления страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые привели к утрате трудоспособности, лицам, которые временно проживают за пределами Украины, либо проживают на временно оккупированных РФ территориях Украины, либо выехали с временно оккупированных РФ территорий Украины и проживают на подконтрольной Украине территории.

Этот Порядок определяет механизм осуществления страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые привели к утрате трудоспособности (далее – страховые выплаты), лицам, которые:

временно проживают за пределами Украины;

проживают на временно оккупированных РФ территориях Украины, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия либо временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденный Минреинтеграции Украины, или выехали с таких территорий и проживают на подконтрольной Украине территории.

Выплата страховых выплат осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Украины, в котором лицо в последний раз состояло на учете, либо по заявлению получателя:

по адресу задекларированного/зарегистрированного места проживания на территории Украины;

по указанному в заявлении месту проживания (пребывания) на подконтрольной Украине территории.

Получателям, которые временно проживают за пределами Украины, а также тем, кто проживает на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, страховые выплаты осуществляются при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

Физическая идентификация получателей как процедура установления идентификационных данных лица по документам, созданным на материальных носителях и/или электронным данным, в результате которой обеспечивается однозначное установление физического лица, осуществляется органами Пенсионного фонда Украины либо учреждением уполномоченного банка, в котором лицо получает страховые выплаты.

В случае отсутствия в территориальных органах Пенсионного фонда Украины информации о прохождении физической идентификации по состоянию на 31 декабря календарного года получателями, которые временно проживают за границей или находятся на временно оккупированных территориях Украины, с 1 января года, следующего за календарным, в котором лицо должно было пройти идентификацию, выплата страховых выплат прекращается.

Возобновление страховых выплат лицам, которым они были прекращены, осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда Украины:

после прохождения физической идентификации в течение года с даты прекращения выплаты;

по заявлениям о возобновлении страховых выплат, поступившим в Пенсионный фонд Украины, в том числе поданным с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи “Дія.Підпис” (“Дія ID”), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія), либо через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, в случае установления органами Пенсионного фонда личности получателя в режиме видеоконференцсвязи с соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг, при котором предъявляются документы, удостоверяющие личность.

Лицам, проживающим на временно оккупированных РФ территориях Украины либо выехавшим на подконтрольную Украине территорию с таких территорий, страховые выплаты осуществляются при условии не получения ими страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.

В случае отсутствия обмена информацией между органами пенсионного обеспечения Украины и РФ факт неполучения страховых выплат от органов пенсионного обеспечения РФ подтверждается сообщением об этом органу Пенсионного фонда в заявлении лица о назначении, возобновлении и продлении выплаты страховых выплат.

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