У Пенсійному фонді пояснили, як здійснюються страхові виплати у разі нещасного випадку на виробництві

Виплата проводиться територіальним органом ПФУ, в якому особа востаннє перебувала на обліку, або за заявою одержувача.

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Пенсійний фонд в Луганській області пояснює, як здійснюються страхові виплати у разі нещасного випадку на виробництві.

Зазначається, що постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 №299 затверджено Порядок виплати здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, особам, які тимчасово проживають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих РФ територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих РФ територій України та проживають на підконтрольній Україні території.

Цей Порядок визначає механізм здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі – страхові виплати), особам, які:

тимчасово проживають за межами України;

проживають на тимчасово окупованих РФ територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреін РФ територій України та проживають на підконтрольній Україні території.

Виплата страхових виплат проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України, в якому особа востаннє перебувала на обліку, або за заявою одержувача:

за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання на території України;

за зазначеним у заяві місцем проживання (перебування) на підконтрольній Україні території.

Одержувачам, які тимчасово проживають за межами України, і тим, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, виплата страхових виплат здійснюється за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

Фізична ідентифікація одержувачів як процедура встановлення ідентифікаційних даних особи із документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи, здійснюється органами Пенсійного фонду України або установою уповноваженого банку, в якій особа отримує страхові виплати.

У разі відсутності в територіальних органах Пенсійного фонду України інформації про проходження фізичної ідентифікації станом на 31 грудня календарного року одержувачами, які тимчасово проживають за межами України або які проживають на тимчасово окупованих територіях України, з 1 січня року, наступного за календарним роком, у якому особа зобов’язана пройти ідентифікацію, виплата страхових виплат припиняється.

Поновлення виплати страхових виплат особам, яким їх припинено, здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду України:

після проходження фізичної ідентифікації протягом року з дати припинення виплати;

за заявами про поновлення страхових виплат, що надійшли до Пенсійного фонду України, зокрема поданими з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у разі встановлення органами Пенсійного фонду України особи отримувача у режимі відеоконференцзв’язку із дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, під час якого пред’являються документи, що посвідчують особу.

Особам, які проживають на тимчасово окупованих РФ територіях України або які виїхали на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих територій України, виплата страхових виплат проводиться за умови неодержання страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ.

У разі відсутності обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та РФ неодержання страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ підтверджується повідомленням про це органу Пенсійного фонду в заяві особи про призначення, поновлення та продовження виплати страхових виплат.

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