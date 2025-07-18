У Пенсійному фонді пояснили, як здійснюються страхові виплати у разі нещасного випадку на виробництві

Пенсійний фонд в Луганській області пояснює, як здійснюються страхові виплати у разі нещасного випадку на виробництві.
Зазначається, що постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 №299 затверджено Порядок виплати здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, особам, які тимчасово проживають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих РФ територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих РФ територій України та проживають на підконтрольній Україні території.
Цей Порядок визначає механізм здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі – страхові виплати), особам, які:
Виплата страхових виплат проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України, в якому особа востаннє перебувала на обліку, або за заявою одержувача:
Одержувачам, які тимчасово проживають за межами України, і тим, які проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, виплата страхових виплат здійснюється за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.
Фізична ідентифікація одержувачів як процедура встановлення ідентифікаційних даних особи із документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи, здійснюється органами Пенсійного фонду України або установою уповноваженого банку, в якій особа отримує страхові виплати.
У разі відсутності в територіальних органах Пенсійного фонду України інформації про проходження фізичної ідентифікації станом на 31 грудня календарного року одержувачами, які тимчасово проживають за межами України або які проживають на тимчасово окупованих територіях України, з 1 січня року, наступного за календарним роком, у якому особа зобов’язана пройти ідентифікацію, виплата страхових виплат припиняється.
Поновлення виплати страхових виплат особам, яким їх припинено, здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду України:
Особам, які проживають на тимчасово окупованих РФ територіях України або які виїхали на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованих територій України, виплата страхових виплат проводиться за умови неодержання страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ.
У разі відсутності обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та РФ неодержання страхових виплат від органів пенсійного забезпечення РФ підтверджується повідомленням про це органу Пенсійного фонду в заяві особи про призначення, поновлення та продовження виплати страхових виплат.
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