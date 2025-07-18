ChatGPT стає повноцінним помічником — ШІ може бронювати готелі та купувати продукти

Компанія OpenAI анонсувала нову функцію для ChatGPT — режим агента, який дозволяє чат-боту самостійно виконувати дії на прохання користувача. Про це повідомляє CNN.
За словами розробників, оновлення вже почало поступово впроваджуватися і може змінити підхід до взаємодії з цифровими сервісами.
Режим агента перетворює ChatGPT на цифрового асистента, здатного не лише відповідати на запитання, а й «думати» та «діяти» за допомогою вбудованого віртуального комп’ютера.
Наприклад, бот зможе переглядати ваш календар і складати брифінг щодо майбутніх зустрічей, враховуючи актуальні новини, або ж не просто скласти список інгредієнтів для сніданку, а й купити їх онлайн.
У демонстраційному відео співробітники OpenAI показали, як агент допомагає готуватися до весілля: пропонує п’ять варіантів одягу відповідно до дрес-коду, підбирає готелі з урахуванням додаткових днів для відпочинку.
Наразі функція доступна для користувачів із підписками Pro, Plus та Team. Вона поєднує можливості вже наявних інструментів OpenAI — Operator (для перегляду веб-сторінок) та Deep Research (для глибокого аналізу інформації).
OpenAI визнає, що нова функція все ж додає ризиків. Для моделі обмежили доступ до даних, а певні дії — як-от надсилання електронних листів — вимагають підтвердження користувача. Агент також навчений відмовлятися від «високоризикованих завдань», зокрема від банківських переказів.
«Я б пояснив своїй родині, що це щось передове й експериментальне — можливість зазирнути в майбутнє, але я б поки не використовував це для важливих завдань або з особистими даними, поки ми не вивчимо і не вдосконалимо функцію», — розповів генеральний директор OpenAI Сем Альтман.
Він порадив людям бути обережними з наданням ChatGPT доступу до особистої інформації. Наприклад, логічно надати агенту доступ до календаря, щоб організувати вечерю, але для купівлі одягу календар йому не потрібен.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.