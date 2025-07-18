ChatGPT стає повноцінним помічником — ШІ може бронювати готелі та купувати продукти

OpenAI запустила новий режим агента, який дозволяє ChatGPT самостійно виконувати складні дії за запитом користувача.

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Компанія OpenAI анонсувала нову функцію для ChatGPT — режим агента, який дозволяє чат-боту самостійно виконувати дії на прохання користувача. Про це повідомляє CNN.

За словами розробників, оновлення вже почало поступово впроваджуватися і може змінити підхід до взаємодії з цифровими сервісами.

Режим агента перетворює ChatGPT на цифрового асистента, здатного не лише відповідати на запитання, а й «думати» та «діяти» за допомогою вбудованого віртуального комп’ютера.

Наприклад, бот зможе переглядати ваш календар і складати брифінг щодо майбутніх зустрічей, враховуючи актуальні новини, або ж не просто скласти список інгредієнтів для сніданку, а й купити їх онлайн.

У демонстраційному відео співробітники OpenAI показали, як агент допомагає готуватися до весілля: пропонує п’ять варіантів одягу відповідно до дрес-коду, підбирає готелі з урахуванням додаткових днів для відпочинку.

Наразі функція доступна для користувачів із підписками Pro, Plus та Team. Вона поєднує можливості вже наявних інструментів OpenAI — Operator (для перегляду веб-сторінок) та Deep Research (для глибокого аналізу інформації).

OpenAI визнає, що нова функція все ж додає ризиків. Для моделі обмежили доступ до даних, а певні дії — як-от надсилання електронних листів — вимагають підтвердження користувача. Агент також навчений відмовлятися від «високоризикованих завдань», зокрема від банківських переказів.

«Я б пояснив своїй родині, що це щось передове й експериментальне — можливість зазирнути в майбутнє, але я б поки не використовував це для важливих завдань або з особистими даними, поки ми не вивчимо і не вдосконалимо функцію», — розповів генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Він порадив людям бути обережними з наданням ChatGPT доступу до особистої інформації. Наприклад, логічно надати агенту доступ до календаря, щоб організувати вечерю, але для купівлі одягу календар йому не потрібен.