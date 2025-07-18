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ChatGPT становится полноценным помощником – ИИ может бронировать отели и покупать продукты

16:42, 18 июля 2025
OpenAI запустила новый режим агента, позволяющий ChatGPT самостоятельно выполнять сложные действия по запросу пользователя.
ChatGPT становится полноценным помощником – ИИ может бронировать отели и покупать продукты
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Компания OpenAI анонсировала новую функцию для ChatGPT — режим агента, который позволяет чат-боту самостоятельно выполнять действия по запросу пользователя. Об этом сообщает CNN.

По словам разработчиков, обновление уже начало постепенно внедряться и может изменить подход к взаимодействию с цифровыми сервисами.

Режим агента превращает ChatGPT в цифрового помощника, способного не только отвечать на вопросы, но и «думать» и «действовать» с помощью встроенного виртуального компьютера.

Например, бот сможет просматривать ваш календарь и составлять брифинг по предстоящим встречам с учетом актуальных новостей, а также не просто составить список ингредиентов для завтрака, но и купить их онлайн.

В демонстрационном видео сотрудники OpenAI показали, как агент помогает готовиться к свадьбе: предлагает пять вариантов одежды в соответствии с дресс-кодом и подбирает отели с учетом дополнительных дней для отдыха.

На данный момент функция доступна пользователям с подписками Pro, Plus и Team. Она объединяет возможности уже существующих инструментов OpenAI — Operator (для просмотра веб-страниц) и Deep Research (для глубокого анализа информации).

OpenAI признает, что новая функция все же несет определенные риски. Модели ограничили доступ к данным, а некоторые действия — например, отправка электронных писем — требуют подтверждения пользователя. Агент также обучен отказываться от «высокорискованных задач», включая банковские переводы.

«Я бы объяснил своей семье, что это передовая и экспериментальная технология — возможность заглянуть в будущее, но пока я бы не использовал ее для серьезных задач или работы с персональными данными, пока мы не изучим и не улучшим эту функцию», — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Он посоветовал пользователям быть осторожными при предоставлении ChatGPT доступа к личной информации. Например, логично предоставить агенту доступ к календарю для организации ужина, но для покупки одежды это не требуется.

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ChatGPT OpenAI искусственный интеллект технологии ИИ

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