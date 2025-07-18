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ЕГРСР, Электронный суд, сайты Верховного Суда, РСУ и ВСП временно не работали — в чем причина

15:45, 18 июля 2025
Ресурсы судебной власти Украины были временно недоступны.
ЕГРСР, Электронный суд, сайты Верховного Суда, РСУ и ВСП временно не работали — в чем причина
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Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что 18 июля ресурсы судебной власти Украины временно недоступны.

Уточняется, что в настоящее время проводятся внеплановые технические работы.

«Срок завершения на данный момент неизвестен. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

Добавим, что не работали Единый государственный реестр судебных решений (ЕГРСР), система «Электронный суд», сайты Верховного Суда, Совета судей Украины, Государственной судебной администрации, Высшего совета правосудия и портал «Судебная власть Украины».

По состоянию на 15:45 ресурсы судебной власти возобновили работу.

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Верховный Суд ГСА РСУ ВСП Электронный суд

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