Практика судів
  1. Суд інфо

ЄДРСР, Електронний суд, сайти Верховного Суду, РСУ та ВРП тимчасово не працювали — у чому причина

15:45, 18 липня 2025
Ресурси судової влади України були тимчасово недоступні.
ЄДРСР, Електронний суд, сайти Верховного Суду, РСУ та ВРП тимчасово не працювали — у чому причина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що 18 липня ресурси судової влади України тимчасово недоступні.

Зазначається, що наразі проводяться позапланові технічні роботи.

«Термін завершення наразі невідомий. Просимо вибачення за тимчасові незручності», - сказано у повідомленні.

Додамо, не працювали Єдиний державний реєстр судових рішень, Електронний суд, сайти Верховного Суду, Ради суддів України, Державної судової адміністрації, Вищої ради правосуддя та портал Судової влади України.

Станом на 15:45 ресурси судової влади відновили роботу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд ДСА РСУ ВРП Електронний суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
МВФ може не прив’язувати до конкретних реформ погодження програм фінансування — голова бюджетного комітету Ради

Пошук фінансування не має бути лише проблемою українського уряду і Єврокомісії – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа вважає, що програма з МВФ в подальшому може працювати без структурних маяків, як МВФ це робить для певних країн.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

Надання переваг є неприпустимим – Міноборони не підтримало законопроект про дозвіл тимчасово бронювати чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК

Міноборони надало критичні зауваження на законопроект, за яким військовозобов’язаним, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у «розшуку» ТЦК, дозволять оформлювати бронювання на критично важливих підприємствах.

Після перезавантаження Кабміну доведеться вносити зміни до порядку використання бюджету на центри єдності українців за кордоном

Раніше уряд визначив порядок використання бюджетних коштів на розбудову центрів єдності українців за кордоном, одержувачем яких є «Агенція національної єдності», яке, як вказано у постанові, належить до сфери управління Міннац’єдності.

Кабмін затвердив порядок передачі у безоплатне користування культових будівель, які належать державі

Передача культових будівель у безоплатне користування буде вважатися погодженою навіть, якщо ДЕСС, державне підприємство чи орган місцевого самоврядування не погодили протягом 20 днів таку передачу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва