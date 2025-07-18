ЄДРСР, Електронний суд, сайти Верховного Суду, РСУ та ВРП тимчасово не працювали — у чому причина

Ресурси судової влади України були тимчасово недоступні.

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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що 18 липня ресурси судової влади України тимчасово недоступні.

Зазначається, що наразі проводяться позапланові технічні роботи.

«Термін завершення наразі невідомий. Просимо вибачення за тимчасові незручності», - сказано у повідомленні.

Додамо, не працювали Єдиний державний реєстр судових рішень, Електронний суд, сайти Верховного Суду, Ради суддів України, Державної судової адміністрації, Вищої ради правосуддя та портал Судової влади України.

Станом на 15:45 ресурси судової влади відновили роботу.

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