Стала відома дата нового «Рамшайну», де буде присутній глава Пентагону

У понеділок, 21 липня, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". Відповідне оголошення з’явилось на сторінці Об’єднаної делегації Британії у НАТО.

На онлайн-зустрічі головуватимуть Німеччина та Лондон.

Очікується участь у тому числі міністра оборони США Піта Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.

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