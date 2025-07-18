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Стала відома дата нового «Рамшайну», де буде присутній глава Пентагону

15:27, 18 липня 2025
Наступне засідання відбудеться в онлайн-форматі.
Стала відома дата нового «Рамшайну», де буде присутній глава Пентагону
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У понеділок, 21 липня, відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". Відповідне оголошення з’явилось на сторінці Об’єднаної делегації Британії у НАТО.

На онлайн-зустрічі головуватимуть Німеччина та Лондон. 

Очікується участь у тому числі міністра оборони США Піта Гегсета, генсека НАТО Марка Рютте, нового командувача сил НАТО у Європі Алексуса Гринкевича.

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