Чи можна після закінчення строкового трудового договору взяти відпустку з подальшим звільненням — роз’яснення Держпраці

У разі звільнення працівника, якщо він цього бажає і не звільняється за порушення трудової дисципліни, йому мають надати невикористану відпустку перед остаточним розірванням трудових відносин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи можна після закінчення строкового трудового договору взяти відпустку з подальшим звільненням.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням.

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищив строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки. У такому разі останній день, коли може розпочатися відпустка, – останній день строкового трудового договору (останній день роботи).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.