Можно ли по окончании срочного трудового договора взять отпуск с последующим увольнением — разъяснение Гоструда

В случае увольнения работника, если он этого желает и не увольняется за нарушение трудовой дисциплины, ему должны предоставить неиспользованный отпуск перед окончательным расторжением трудовых отношений.

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Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли по окончании срочного трудового договора взять отпуск с последующим увольнением.

Согласно статье 3 Закона Украины «Об отпусках» по желанию работника в случае его увольнения (кроме увольнения за нарушение трудовой дисциплины) ему должен быть предоставлен неиспользованный отпуск с последующим увольнением.

В случае увольнения работника в связи с истечением срока трудового договора неиспользованный отпуск может по его желанию предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично превысило срок трудового договора. В этом случае действие трудового договора продолжается до окончания отпуска. В этом случае последний день, когда может начаться отпуск, – последний день срочного трудового договора (последний день работы).

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