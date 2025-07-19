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В Киеве водитель BMW, лишенный водительского 10 лет назад, устроил ДТП – видео

09:26, 19 июля 2025
На видео, опубликованном полицией, видно, как автомобиль взлетает в воздух перед тем, как врезаться в другую машину.
В Киеве водитель BMW, лишенный водительского 10 лет назад, устроил ДТП – видео
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В Днепровском районе столицы произошла дорожно-транспортная авария с участием автомобиля BMW. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На видео, опубликованном полицией, видно, как автомобиль взлетает в воздух перед тем, как врезаться в другую машину.

По словам патрульных, у водителя BMW были явные признаки алкогольного опьянения. Однако пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. В ходе проверки по базам данных правоохранители установили, что водитель был лишен прав на управление транспортом несколько лет назад и до сих пор его не восстановил.

На мужчину составили ряд административных материалов:

  • протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения),
  • протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП),
  • постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление без соответствующего права).

Водитель был отстранен от управления.

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полиция ДТП Киев

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