У Києві водій BMW, позбавлений водійського 10 років тому, влаштував ДТП – відео

На відео, опублікованому поліцією, видно, що автомобіль аж підлетів, перш ніж в’їхати в іншу автівку.

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У Дніпровському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля BMW. Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

За попередніми даними, водій BMW не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем Volkswagen. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. На відео, опублікованому поліцією, видно, що автомобіль аж підлетів, перш ніж в’їхати в іншу автівку.

За словами патрульних, вони виявили у водія BMW явні ознаки алкогольного сп’яніння. Однак проходити огляд на стан сп’яніння чоловік відмовився. Під час перевірки в базах даних правоохоронці з’ясували, що кілька років тому водій уже був позбавлений права керування та досі не поновив його.

На чоловіка склали низку адміністративних матеріалів:

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння),

протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило ДТП),

постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування без відповідного права).

Водія відсторонили від керування.

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