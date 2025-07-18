На Вінниччині судитимуть депутата, який призвався на військову службу, але сидів вдома

Обвинувачений щомісячно незаконно отримував грошове забезпечення та додаткові виплати для військовослужбовців.

Фото: ОГП

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На Вінниччині правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно депутата Вінницької обласної ради VІІІ скликання ‒ військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, обвинуваченого в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, депутат на початку повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу. У листопаді 2022 року він ввів в оману своє командування, повідомивши про необхідність виконання ним окремих завдань із залучення благодійної допомоги поза межами військової частини.

«Насправді ж, депутат не приступив до виконання обов’язків військової служби, а вибув за місцем свого проживання у м. Тульчин Вінницької області. Таким чином, він фактично не виконував покладені на нього службові обов’язки до травня 2023 року, коли його дії були викриті співробітниками правоохоронних органів», - заявили в ОГП.

За цей період обвинувачений щомісячно незаконно отримував грошове забезпечення та додаткові виплати для військовослужбовців. Загальна сума незаконно отриманих коштів становить майже 200 000 гривень.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 242 тис. гривень, яку було сплачено.

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