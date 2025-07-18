Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині судитимуть депутата, який призвався на військову службу, але сидів вдома

15:12, 18 липня 2025
Обвинувачений щомісячно незаконно отримував грошове забезпечення та додаткові виплати для військовослужбовців.
На Вінниччині судитимуть депутата, який призвався на військову службу, але сидів вдома
Фото: ОГП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Вінниччині правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно депутата Вінницької обласної ради VІІІ скликання ‒ військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, обвинуваченого в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, депутат на початку повномасштабного вторгнення був призваний на військову службу. У листопаді 2022 року він ввів в оману своє командування, повідомивши про необхідність виконання ним окремих завдань із залучення благодійної допомоги поза межами військової частини.

«Насправді ж, депутат не приступив до виконання обов’язків військової служби, а вибув за місцем свого проживання у м. Тульчин Вінницької області. Таким чином, він фактично не виконував покладені на нього службові обов’язки до травня 2023 року, коли його дії були викриті співробітниками правоохоронних органів», - заявили в ОГП.

За цей період обвинувачений щомісячно незаконно отримував грошове забезпечення та додаткові виплати для військовослужбовців. Загальна сума незаконно отриманих коштів становить майже 200 000 гривень.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 242 тис. гривень, яку було сплачено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокуратура Вінниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
МВФ може не прив’язувати до конкретних реформ погодження програм фінансування — голова бюджетного комітету Ради

Пошук фінансування не має бути лише проблемою українського уряду і Єврокомісії – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа вважає, що програма з МВФ в подальшому може працювати без структурних маяків, як МВФ це робить для певних країн.

Суддівський імунітет не є безмежним, навіть якщо йдеться про ВАКС – ВРП нагадала судді Віктору Маслову норми законодавства

Вища рада правосуддя фактично нагадала судді ВАКС Віктору Маслову, що суддівський імунітет не дорівнює свавільному тлумаченню закону.

Надання переваг є неприпустимим – Міноборони не підтримало законопроект про дозвіл тимчасово бронювати чоловіків, які не стоять на обліку у ТЦК

Міноборони надало критичні зауваження на законопроект, за яким військовозобов’язаним, які порушили законодавство про мобілізацію – зокрема перебувають у «розшуку» ТЦК, дозволять оформлювати бронювання на критично важливих підприємствах.

Після перезавантаження Кабміну доведеться вносити зміни до порядку використання бюджету на центри єдності українців за кордоном

Раніше уряд визначив порядок використання бюджетних коштів на розбудову центрів єдності українців за кордоном, одержувачем яких є «Агенція національної єдності», яке, як вказано у постанові, належить до сфери управління Міннац’єдності.

Кабмін затвердив порядок передачі у безоплатне користування культових будівель, які належать державі

Передача культових будівель у безоплатне користування буде вважатися погодженою навіть, якщо ДЕСС, державне підприємство чи орган місцевого самоврядування не погодили протягом 20 днів таку передачу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва