МВФ може не прив’язувати до конкретних реформ погодження програм фінансування — голова бюджетного комітету Ради

Пошук фінансування не має бути лише проблемою українського уряду і Єврокомісії – голова бюджетного комітету Роксолана Підласа вважає, що програма з МВФ в подальшому може працювати без структурних маяків, як МВФ це робить для певних країн.

Фото: Роксолана Підласа

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Програму співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) можна поглибити так, щоб вона працювала без структурних маяків, тобто, без прив’язки до конкретних «реформ», як то судової чи іншої, змін до законів, кодексів, організації конкурсів з міжнародними експертами, посилення збору податків тощо. Це випливає з заяви голови бюджетного комітету парламенту Роксолани Підласи. За виконання таких «маяків» Україна отримує подальші можливості працювати з МВФ і, відповідно, фінансування.

Вона зазначила, що після ухвалення змін до бюджету цього року, плановий дефіцит складе $42 млрд (по розрахунковому курсу бюджету) і підстав вважати, що він зменшиться в наступному році, на жаль, немає.

Відповідно, і потреба у зовнішньому фінансуванні залишатиметься великою – близько, або навіть понад $40 млрд.

«Частково ця потреба буде покрита так званими безповоротними позиками країн G7 (ERA loans), частково – допомогою ЄС в рамках Ukraine Facility (сподіваюсь, 22 липня закриємо всі або більшість прострочених зобов’язань) і МВФ.

Водночас в нас залишається непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік – $19 млрд», зауважила вона.

Роксолана Підласа підкреслила, що «в умовах, коли в цьому році Україна спрямує щонайменше 66% свого бюджету на потреби оборони, пошук фінансування не має бути лише проблемою українського уряду і Єврокомісії».

«Я бачу потенціал до поглиблення і розширення співпраці з МВФ за прикладом інших країн.

Так, в 2025 році МВФ погодив програму співпраці з Аргентиною на 20 млрд доларів, з яких 12 млрд доларів – initial disbursement (тобто БЕЗ структурних маяків). Водночас Україна для того, щоб отримати 6,19 млрд доларів пройшла 8(!) успішних переглядів.

Навіть за умови припинення активних бойових дій до кінця цього року, видатки на оборону будуть залишатись високими ще не один рік, але до них додаватимуться величезні видатки на відбудову – ми всі слідкуємо за Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA4) Світового банку, який говорить про потребу в $524 млрд на відновлення в наступні 10 років після завершення війни» – підкреслила Роксолана Підласа.

Нагадаємо, що у меморандумах між Україною та МВФ зазначаються конкретні «структурні маяки», які Україна має виконати. Час від часу вони викликають запитання стосовно їх доцільності, як-то – обмеження можливостей для спрощеної системи оподаткування, нові податки для звичайних громадян, які надають послуги чи продають речі через онлайн-платформи, створення нових спецсудів, розширення повноважень прокуратури тощо.

Як відомо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила 8-мий перегляд програми фінансування для України. Україна отримала черговий транш в розмірі близько 500 млн доларів США.

​​У МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми. Зокрема, Україна виконала такий структурний маяк, як подання законопроекту про зміни для запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ. Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», йдеться про законопроект 13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках доведеться платити до 23% податків з отриманих коштів. «Законопроект про вимоги до звітності для операторів цифрових платформ має бути швидко ухвалений, щоб вивести значний та зростаючий сектор економіки з тіні», йдеться у меморандумі з МВФ.

Автор: Наталя Мамченко

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