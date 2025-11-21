У АРІ ЄДР усунули деякі недоліки — список

ДП «НАІС» 21 листопада провело технічні роботу у ЄДР.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 21 листопада виправило декілька недоліків прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (API ЄДР).

Перелік усунутих недоліків:

перенесено відображення даних про найменування відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави з атрибута «name» (назва) до атрибута «display» (найменування);

виправлено помилку щодо невідображення даних про відокремлені підрозділи юридичної особи в блоці «branches», що проявлялась для деяких суб’єктів.

