У АРІ ЄДР усунули деякі недоліки — список
10:20, 21 листопада 2025
ДП «НАІС» 21 листопада провело технічні роботу у ЄДР.
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 21 листопада виправило декілька недоліків прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (API ЄДР).
Перелік усунутих недоліків:
- перенесено відображення даних про найменування відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави з атрибута «name» (назва) до атрибута «display» (найменування);
- виправлено помилку щодо невідображення даних про відокремлені підрозділи юридичної особи в блоці «branches», що проявлялась для деяких суб’єктів.
