В API ЕГР устранили некоторые недостатки — список

ГП «НАИС» 21 ноября провело технические работы в ЕГР.

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что 21 ноября исправило несколько недостатков прикладного программного интерфейса Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (API ЕГР).

Перечень устраненных недостатков:

перенесено отображение данных о наименовании обособленного подразделения юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, из атрибута «name» (название) в атрибут «display» (наименование);

исправлена ошибка, из-за которой данные об обособленных подразделениях юридического лица не отображались в блоке «branches», что проявлялось для некоторых субъектов.

