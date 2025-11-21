В API ЕГР устранили некоторые недостатки — список
10:20, 21 ноября 2025
ГП «НАИС» 21 ноября провело технические работы в ЕГР.
Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что 21 ноября исправило несколько недостатков прикладного программного интерфейса Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (API ЕГР).
Перечень устраненных недостатков:
- перенесено отображение данных о наименовании обособленного подразделения юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, из атрибута «name» (название) в атрибут «display» (наименование);
- исправлена ошибка, из-за которой данные об обособленных подразделениях юридического лица не отображались в блоке «branches», что проявлялось для некоторых субъектов.
